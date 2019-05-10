Участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину и её друзей отпустили из полиции

Об этом сообщил другой участник группы Пётр Верзилов. Он заявил Медиазоне, что рассмотрение административного дела Никульшиной назначено на 22 мая, а остальных – на 21 мая.

На задержанных составлены протоколы об отказе пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Никульшина, со слов её адвоката, всё отрицает. Она заявила, что отказалась от медосвидетельствования по религиозным убеждениям.