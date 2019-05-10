В редакции Телеграм-канала Mash прошли обыски. Несколько сотрудников были допрошены, а один задержан, рассказал РБК главный редактор канала Максим Иксанов. Он утверждает, что задержанного допрашивали сутки и не допустили к нему адвокатов. По словам Иксанова, правоохранительные органы изъяли в редакции несколько компьютеров. Причины обыска пока неизвестны, также не уточняется, представители какого ведомства проводили оперативные мероприятия.