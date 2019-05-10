Сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал разрушить ее монополию

По его словам, соцсеть в нынешнем виде может представлять угрозу для демократии. Крис Хьюз выразил мнение, что у действующего главы Facebook Марка Цукерберга больше влияния на общество, чего у кого-либо в правительстве или частном секторе.

Об этом он пишет в своей колонке в газете The New York Times. По словам сооснователя соцсети, Цукерберг владеет 60% голосующих акций и поэтому может лично изменять алгоритмы Facebook, в том числе настройки приватности.

Это, как утверждает Хьюз, позволяет влиять и на то, какие новости видят пользователи. Кроме того, считает сооснователь соцсети, Цукерберг обладает «беспрецедентной властью». В том числе и потому, пишет Хьюз, что Facebook владеет другими ключевыми платформами: мессенджером WhatsApp, а также соцсетью Instagram, которыми ежедневно пользуются миллиарды людей.

Хьюз полагает, что американские власти должны привлечь Цукерберга к ответственности, хотя самого владельца Facebook он назвал «добрым, хорошим человеком».

В середине апреля Facebook сообщила о том, что «непреднамеренно» получила списки контактов полутора миллионов пользователей.