В Москве правоохранители нагрянули в офис Telegram-канала Mash

Об этом в своем видеообращении сообщил главный редактор новостного проекта Максим Иксанов. Причины обысков в редакции Иксанов не уточнил. Официально правоохранительные органы ни о каких следственных действиях в Mash не сообщали. Иксанов-сын бывшего гендиректора Большого театра Анатолия Иксанова. Как передает РБК, до прихода в Mash Максим Иксанов работал ведущим и руководителем программ на телеканале «Москве 24». Mash появился в 2017 году и сейчас занимает третье место по числу подписчиков среди российских Telegram-каналов.