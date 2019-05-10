Решение о возможном возобновлении в Швеции расследования дела Ассанжа будет принято 13 мая

Об этом объявила прокуратура страны. В отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж опасается экстрадиции в США, где его обвиняют в разглашении секретных сведений. До апреля Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В среду Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.