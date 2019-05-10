США разработали ракету, которая поражает цель выбрасывающимися лезвиями

Как пишет The Wall Street Journal, засекреченная система является модификацией ракеты «Хеллфайр». У нее нет взрывающейся боеголовки — боеприпас наносит основной урон цели своей 45-килограммовой массой.

Ущерб также причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения. По сведениям издания, эта ракета используется весьма редко и только в особых обстоятельствах», например при нанесении ударов по влиятельным членам террористических группировок.