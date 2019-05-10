В Москве пройдет третий раунд российско-японских переговоров по проблеме мирного договора

Встреча состоится на уровне министров иностранных дел. Сергей Лавров и Таро Коно продолжат обсуждение путей реализации договоренностей лидеров двух стран об ускорении диалога по данной теме на основе Совместной декларации 1956 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, по ее словам, министры обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, включая борьбу с новыми

вызовами и угрозами, сотрудничество на международной арене и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На этой неделе глава японского МИДа заявил, что Токио хочет заключить мирный договор с России в течение новой эры Рэйва, которая началась 1 мая с приходом к власти императора Нарухито. Министр отметил, что в предыдущей эре Хэйсэй Япония не вступала в войны и теперь приложит все усилия, чтобы продолжить «эпоху мира».

По итогам прошедших в январе переговоров президента Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ, российский лидер назвал в качестве условия мира — окончательное признание Токио итогов Второй мировой войны.

Мирный договор между странами не подписывается уже более 70 лет. Этому препятствуют территориальные претензии Японии на четыре острова Курильской гряды. Москва считает их своими на том основании, что они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.