США повышают пошлины на некоторые китайские товары

Власти КНР пообещали ответить на этот шаг контрмерами. С 10 до 25% повышаются пошлины на широкий перечень товаров из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов. Вашингтон решился на эти меры, обвинив Пекин в срыве соглашения по торговле, которое считалось почти готовым к подписанию.

Власти Китая потребовали пересмотра договоренностей, которые были достигнуты на консультациях. Очередное расширение списка китайской продукции, облагаемой 25% пошлиной должно было произойти в январе, но Вашингтон согласился отложить этот шаг на несколько месяцев, чтобы заключить с КНР торговую сделку.

Переговоры между странами длились с зимы, и американская сторона отмечала, что они проходят успешно. Однако за несколько дней до очередного раунда консультаций в Вашингтоне власти США объявили, что Китай отходит от договоренностей, поэтому пошлины все же будут введены. В КНР выразили в связи с этим протест и пообещали предпринять аналогичные шаги в ответ.

Взаимное повышение пошлин США и КНР началось после того, как Вашингтон выступил против торговой политики Пекина. В частности глава Белого Дома Дональд Трамп требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.