Мурманская область начинает выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Большинство жертв проживали в этом регионе. Региональные выплаты составят треть той суммы, которую федеральные чиновники обещали выдать родственникам погибших. Как сообщал ранее глава Минтранса Евгений Дитрих, в общей сложности семьи получат по 9 миллионов рублей. Почти половина — пять миллионов — это средства компании «Аэрофлот», чей SSJ-100 загорелся после посадки в минувшее воскресенье.

Страховые выплаты по два миллиона рублей начали переводить партнеры авиаперевозчика «Альфастрахование» и «Согаз». Часть дали власти Подмосковья. Глава Мурманской области Андрей Чибис ранее выразил надежду, что проблем с региональными компенсациями не возникнет. Представители профильных учреждений даже сами приедут домой к потерявшим родных и оформят необходимые документы.

Жертвами катастрофы стали 41 человек. Пострадавших начнут выписывать из больниц после праздников, пообещали ранее в Минздраве.