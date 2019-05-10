Умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Он скончался в четверг вечером за рулем мотоцикла в центре Москвы. Смерть Сергея Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, из-за чего он не смог удержаться на транспортном средстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Гибель журналиста подтвердили и на радиостанции «Говорит Москва», где Доренко занимал пост главного редактора.

По данным источников «Интерфакса», полиция, скорее всего, не будет проводить дополнительной проверки по факту ДТП.

Сергей Доренко был не только прекрасным журналистом, но и замечательным коллегой и другом. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист «Эха» Александр Плющев. «Сергей Доренко был очень открытым и дружелюбным человеком», — сказал Александр Плющев.