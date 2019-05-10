США готовятся расширить список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

По сведениям агентства Bloomberg, в ближайшем докладе, который выйдет уже в этом месяце, число таких государств будет составлять около 20. В прошлом отчете их было 12. Расширение списка произойдет из-за того, что Минфин изменил один из критериев, который влияет на внесение стран в перечень. Bloomberg не исключает, что в расширенный список может войти и Россия. Дональд Трамп ранее обвинял ЕС, Китай и Россию в манипулировании курсами своих валют.