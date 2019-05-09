США увеличивает пошлины на ряд китайских товаров на 25%

Нововведения вступают в силу сегодня. Это тенденция, характерная для всего времени правления Трампа. Обе страны обладают ресурсами для преодоления проблем, связанных со взаимными разногласиями. Об этом «Эху Москвы» рассказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

На примере европейских контрсанкций в отношении США можно увидеть, что реальной угрозы для экономики Вашингтона ответные меры не несут, отметил Иван Родионов.