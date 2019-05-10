Информатор «Викиликс» Челси Мэннинг освобождена из-под стражи в  штате Вирджиния.

По сведениям Си-эн-эн, Мэннинг провела в тюрьме 62 дня. Она была арестована в начале марта, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks. Причиной отказа стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса. Си-эн-эн отмечает, что Мэннинг вновь предстанет перед присяжными 16 мая. Если и тогда она откажется давать показания, ее могут признать виновной в неуважении к суду и снова поместить под стражу. Челси Мэнинг, в недавнем прошлом Брэдли Мэнинг, сменила пол. Будучи еще мужчиной, рядовой сухопутных войск США передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. В 2013 году его приговорили к 35 годам лишения свободы. В январе 2017 года Барак Обама помиловал информатора.