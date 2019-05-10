Австрия объявила в  международный розыск основателя арт-группы «Война» Олега Воротникова.

Как говорится в Twitter арт-группы, Воротникова обвиняют в незаконном обороте оружия, а также в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg. Ордер на арест Воротникова в Австрии был выписан еще в сентябре прошлого года. В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении и насилии в отношении представителя власти. Воротников, находившийся на под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол. Арт-группа «Война» известна многими акциями, в том числе изображением фаллоса на Литейном мосту в Петербурге напротив Управления ФСБ.