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04:16, 10 мая 2019

Трагически умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Он  скончался накануне за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. По  имеющимся данным, Доренко стало плохо с сердцем, мотоцикл потерял управление, выехал на встречную полосу, столкнулся с бетонным ограждением, но  смерть наступила от  естественных причин. Доренко скончался не приходя в сознание. Ему было 59 лет. В  1990-е и 2000-е годы Сергей Доренко работал на  телевидении, в  последствии вел передачи на  «Эхе Москвы», возглавлял «Русскую службу новостей».



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