В Москве умер журналист Сергей Доренко.

По сведениям Главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Доренко ехал на своем мотоцикле по Садовому кольцу, потерял сознание и врезался в бетонное ограждение. Источники ТАСС подтверждают, что Доренко стало плохо с сердцем. Прохожие вызвали скорую, но спасти журналиста врачи не смогли. С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». В 1990-х годах Доренко работал на ОРТ. Был отстранен от эфиров после авторской программы про гибель подлодки «Курск». В 2000-х Доренко работал на радио «Эхо Москвы», затем был главным редактором радио «Русская служба новостей».