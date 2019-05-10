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03:09, 10 мая 2019

США разработали ракету, которая поражает цель выбрасывающимися лезвиями.

Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», засекреченная система является модификацией ракеты «Хеллфайр». У  нее нет взрывающейся боеголовки — боеприпас наносит основной урон цели своей 45-килограммовой массой. Ущерб также причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения. По  сведениям издания, эта ракета используется весьма редко и только  в  особых обстоятельствах", например при нанесении ударов по влиятельным членам террористических группировок.



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