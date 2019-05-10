Решение о возможном возобновлении в Швеции расследования дела Ассанджа будет принято 13 мая.

Об этом объявила прокуратура страны. В отношении основателя «Викиликс»)

Джулиана Ассанжа в Швеции выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассандж опасается экстрадиции в США, где его обвиняют в разглашении секретных сведений. До апреля Ассандж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В среду Лондонский суд приговорил основателя «Викиликс» к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.