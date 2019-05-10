Трагически умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Он скончался накануне за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. По имеющимся данным, Доренко стало плохо с сердцем, мотоцикл потерял управление, выехал на встречную полосу, столкнулся с бетонным ограждением, но смерть наступила от естественных причин. Доренко скончался не приходя в сознание. Ему было 59 лет. В 1990-е и 2000-е годы Сергей Доренко работал на телевидении, в последствии вел передачи на «Эхе Москвы», возглавлял «Русскую службу новостей».