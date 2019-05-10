Ведущий BBC уволен за твит, в котором он  сравнил первенца принца Гарри и  Меган Маркл с обезьяной.

8 мая Дэнни Бейкер выложил в твиттере черно-белое фото, на котором женщина держит за лапу шимпанзе в одежде. Снимок сопровождала подпись «Королевский ребенок покидает больницу». Подписчики Бейкера обвинили его в расизме, и ведущему пришлось удалить твит. Между тем, на BBC сочли, что Бейкер допустил «серьезную ошибку» и что его запись противоречит ценностям компании. Сам ведущий в беседе со Sky News утверждал, что он не расист и просто хотел сравнить королевскую семью с «цирковыми животными в шикарной одежде», но его не правильно поняли.