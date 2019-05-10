Сооснователь ФБ  Крис Хьюз предложил разделить соцсеть на части.

В The New York Times он пишет, что Facebook оказывает слишком большое влияние на рынок и в нынешнем виде может представлять угрозу для демократии. В своей статье Хьюз также пишет, что глава компании Марк Цукерберг обладает огромной властью, у него три ключевые коммуникационные платформы — Facebook, Instagram и WhatsApp, — которыми ежедневно пользуются миллиарды людей». При этом Цукерберг лично может изменить алгоритмы ФБ, в том числе настройки приватности.