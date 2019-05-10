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01:04, 10 мая 2019

Журналист Сергей Доренко, возможно, будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Об  этом РИА сообщил один из его коллег. Официально о дате и месте похорон не сообщалось. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался накануне в Москве за  рулем мотоцикла — ему стало плохо с сердцем, мотоцикл потерял управление и врезался в бетонное ограждение. По утверждению медиков, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Сергею Доренко было 59 лет. В разные годы он  работал на  ОРТ, других телеканалах, был ведущим на ЭМ, возглавлял радиостанцию «РСН». В 2014 году Доренко стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».



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