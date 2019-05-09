Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в эту субботу в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке

Об этом «Эху Москвы» сказал заслуженный артист России Андрей Удалов. Он сказал, что гражданская панихида состоится в первой половине дня. Точное время будет сообщено позднее.

Композитор скончался накануне от двусторонней пневмонии. Крылатов известен как автор музыки к полутора сотням мультфильмов и кинокартин. Среди его произведений – песни «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», а также мелодии из «Приключений Электроника» и «Каникул в Простоквашино».