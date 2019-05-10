В российский прокат выходит военная драма «Братство» Павла Лунгина

Еще за долго до премьеры фильм о выводе советских войск из Афганистана обвинили в антипатриотизме.

Изначально планировалось, что зрители смогут увидеть картину 9 мая. Но после предварительного закрытого показа на нее обрушились в Совете Федерации и ветеранской организации «Боевое братство». Им не понравилось, что Лунгин представил советских военных не в лучшем виде — герои на экране пьют, дерутся между собой и занимаются мародёрством. Критики ленты заявили, что фильм очерняет ветеранов афганской войны и призвали запретить или хотя бы отложить показ для широкой публики. В Госдуме также сочли, что демонстрация этого фильма на День Победы «нанесет серьезный ущерб авторитету и имиджу нашей страны и воинов-интернационалистов». По этой же причине ленту исключили из программы Московского международного кинофестиваля.

Сам Лунгин говорил, что тема фильма «Братство» — «непарадный героизм». Он обвинил его критиков в стремлении лакировать действительность и навязать молодёжи свой взгляд на мир.

В основе картины лежат реальные события 1988 года, накануне вывода советских войск из Афганистана. Переговоры командования дивизией с группой моджахедов осложняются тем, что в плен попадает сын советского генерала.