Журналист Сергей Доренко скончался после дорожной аварии в Москве

Во время движения за рулем своего мотоцикла он потерял сознание, это связано с сердечной недостаточностью. Гибель Доренко подтвердили его коллеги и близкие.

Доренко родился в 59-м, в Керчи. В 1982 году отправился в Анголу в качестве переводчика португальского. Выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в 1991 году он пришел на телевидение. Были утренние шоу «120 минут», «Утро», «Новости». Известность же пришла к нему после репортажей о событиях начала 1990-х в Литве. Вскоре он стал руководителем информационного вещания на «ОРТ», стал ведущим главной новостной программы страны — «Время». Доренко работает заместителем гендиректора канала. Несколько позже в эфир выходила авторская аналитическая передача под названием «Программа Сергея Доренко». В сентябре 2000-го вышел ее знаменитый выпуск, посвященный женам погибших моряков подводной лодки «Курск». Последовало отстранение от эфира и начало долгой истории сотрудничества на радио. В 2003 году журналист вступил в ряды КПРФ, год спустя пришел на «Эхо Москвы» и на протяжении 4 лет вел большие эфиры и программы-интервью. На «Эхо» он возвращался и в 2013, после расставания с созданной им же в 2008 радиостанцией «Русская служба новостей» и выхода из партийных рядов. Затем наступила пора руководства станцией «Говорит Москва», у руля которой он оставался до последнего дня. А еще Доренко был страстный любитель моторного транспорта, мотоциклов и автомобилей. Короткие афористичные реплики Доренко в его видеоблоге в YouTube за последние годы набрали большую популярность. Некоторые из сюжетов были посвящены его любимым мотоциклами.

Сергею Доренко было 59 лет.