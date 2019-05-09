Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Джулиана Ассанжа в следующий понедельник

Об этом говорится на сайте правоохранительного органа. Как ожидается, тогда и станет известно, станет ли надзорное ведомство вновь возбуждать дело в отношении основателя сайта WikiLeaks. В Швеции против него выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Сам Ассанж, опасаясь экстрадиции из скандинавской страны в США, попросил защиты в эквадорском посольстве в Лондоне. Там он скрывался с 2012 года, пока в прошлом месяце власти страны не отказали ему в убежище. В Лондоне основателя WikiLeaks приговорили к 50 неделям заклюПрокуратура Швеции объявит о решении по делу Джулиана Ассанжа в следующий понедельник. Об этом говорится на сайте правоохранительного органа. Как ожидается, тогда и станет известно, станет ли надзорное ведомство вновь возбуждать дело в отношении основателя сайта WikiLeaks. В Швеции против него выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Сам Ассанж, опасаясь экстрадиции из скандинавской страны в США, попросил защиты в эквадорском посольстве в Лондоне. Там он скрывался с 2012 года, пока в прошлом месяце власти страны не отказали ему в убежище. В Лондоне основателя WikiLeaks приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. чения за нарушение условий освобождения под залог.