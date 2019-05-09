Соединенные Штаты вновь запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Эти испытания стали уже вторыми за последний месяц. О запуске Minuteman III говорится на странице военной базы в Facebook. По словам военных, это должно было продемонстрировать готовность американской армии защищать интересы страны.

В конце апреля Дональд Трамп сказал, что хочет отказаться от ядерного оружия если на такой шаг пойдут Россия и Китай. По некоторым подсчетам, сейчас ракеты Minuteman III несут примерно треть ядерных боеголовок от всего арсенала страны.