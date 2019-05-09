Президент Франции возложил ответственность за возможный выход Ирана из ядерной сделки на США

Об этом Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров стран ЕС в Румынии. Накануне Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов соглашения, в том числе касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Президент Хасан Роухани дал остальным участникам 60 дней на выполнение требований, которые касаются банковской сферы и торговли нефтью.

Между тем, Дональд Трамп вновь сказал о том, что хотел бы провести телефонные переговоры с иранскими властями. При этом глава Белого дома отметил, что для этого руководство Исламской республики должно само ему позвонить.