Сооснователь Фейсбука призвал власти США разделить компанию на части
На страницах газеты The New York Times Крис Хьюз выразил тревогу относительно масштабов влияния Марка Цукерберга на соцсети. Он отметил, что глава компании контролирует, кроме Фейсбука, еще и Инстаграм и ВотсАпп, при этом делает это единолично. Совет директоров играет, скорее, консультативную, а не контролирующую роль. Цукерберг самостоятельно может менять алгоритмы Фейсбука и определять, что будут читать люди в своих новостных лентах. Хьюз считает, что американское правительство должно сломать монополию Фейсбука и регулировать деятельность компании.