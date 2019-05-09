После очередных запусков ракет со стороны КНДР Дональд Трамп отметил неготовность Пхеньяна вести переговоры

По словам американского лидера, США серьезно отнеслись к испытаниям Северной Кореей вооружения – об этом сообщает Рейтер.

Сегодня с территории полуострова было выпущено два снаряда, предположительно, ракеты малой дальности. В Токио сообщили, что боеголовки не достигли японских вод. После саммита США – КНДР в Ханое Трамп утверждал, что Ким Чен Ын обещал воздержаться от ядерных испытаний и пусков баллистических ракет.