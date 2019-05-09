Лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан снова выйти на митинги в эту субботу

Хуан Гуайдо заявил, что режим Николаса Мадуро пытается провести «демонтаж национального парламента».

Накануне стало известно о задержании соратника Гуайдо, первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер оппозиции допустил, что его сподвижника похитили спецслужбы страны.

Последний пик масштабных акций протеста прошел в конце апреля. Тогда на стороне Гуайдо выступила группа военных. При попытке госпереворота пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.