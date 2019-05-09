Проблемы с рассадкой ветеранов на центральной трибуне возникли в ходе проведения шествия «Бессмертного полка» в Москве

Билетов на нее оказалось больше, чем количества мест.

Фронтовых ветеранов и тружеников тыла начали привозить к Красной площади примерно за час до начала акции. У каждого из них были билеты специального зеленого цвета без обозначения места. При этом вместе с ветеранами на центральную трибуну по билетам проходили и люди, которые представлялись сопровождающими. В результате, как рассказали «Эху» работавшие на «Бессмертном полку» волонтеры, некоторые фронтовики не смогли сразу занять свои места. Они были вынуждены стоять и ждать разрешения ситуации. По словам волонтеров, часть сопровождающих согласилась смотреть шествие «Бессмертного полка» стоя или сидя на ступеньках. В то же время некоторым гостям пришлось отправиться на соседние трибуны. В результате, как заверили волонтеры, всем ветеранам, имевшим пригласительные, все же удалось занять свои места. На них они пробыли около полутора часов и покинули трибуну незадолго до начала мощной грозы.

По данным МВД, в Москве в колоннах «Бессмертного полка» прошли 700 тысяч человек.