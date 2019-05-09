Американские власти арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций

По данным Минюста США, сухогруз был задержан за поставки угля из Северной Кореи в другие страны. Это запрещено резолюциями Совбеза ООН. В ведомстве отметили, что это первый случай ареста корабля, принадлежащего КНДР. По этому делу возбужден гражданский иск. Власти добиваются конфискации судна. В прокуратуре отметили, что благодаря этому случаю была вскрыта незаконная схема экспорта Северной Кореей своего сырья.