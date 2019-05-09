Участница группы Pussy Riot останется в отделении полиции до завтрашнего дня

Как пишет Интерфакс со ссылкой на активиста Петра Верзилова, 10-го мая над Вероникой Никульшиной и еще четырьмя задержанными состоится суд. Речь идет об административном правонарушении по статье об употреблении наркотических средств. Максимальное наказание, которое грозит Никульшиной, 15 суток ареста.

Как с общалось ранее, участница группы Pussy Riot отказалась от медицинского освидетельствования из-за недопуска к ней адвоката. Она провела ночь в полицейском отделении после того, как накануне вечером была задержана в квартире в Москве.