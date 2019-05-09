Смерть Сергея Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла

По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, из-за чего он не смог удержаться на транспортном средстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

О гибели журналиста стало известно около часа назад. Эту информацию подтвердили и на радиостанции «Говорит Москва», где Доренко занимал пост главного редактора.

По данным источников Интерфакса, полиция, скорее всего, не будет проводить дополнительной проверки по факту ДТП.