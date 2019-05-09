Ряд социальных сетей и сайтов сегодня был заблокирован в Казахстане

По данным агентства «Фергана», ограничения коснулись, в том числе, Фейсбука, Ютьюба, Инстаграма и Телеграма. Эти платформы неугодные властям ресурсы использовали для своих публикаций. Жители страны в последние месяцы периодически испытывают проблемы с доступом к социальным сетям. Так правительство хочет предотвратить распространение призывов к митингам. Против властей выступает запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана».