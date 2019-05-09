«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов самолетов «Сухой Суперджет 100»

На сегодня это коснулось уже 17-ти вылетов по разным направлениям. Об этом пишет РБК.

Между тем, расследование обстоятельств крушения SSJ100 в «Шереметьево» продолжается. Вечером 5-го мая лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в столицу и совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек. Авиационные власти пока не намерены прекращать эксплуатацию этой модели.