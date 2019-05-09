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21:03, 09 мая 2019

СПЧ готовит проект амнистии к юбилею Победы

Об этом сказал глава совета Михаил Федотов агентству РИА Новости. Между тем, в комитете Госдуму по госстроительству считают, что от наказания не должны быть освобождены осужденные за насильственные преступления. Глава комитета Михаил Емельянов отметил, что амнистия может коснуться тех, кто признан виновным по экономическим статьям.

В последний раз массовая амнистия в России была приурочена к 70-летнему юбилею Победы. Это произошло в 2015-м году. Тогда на свободу вышли более 200 тысяч человек.



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