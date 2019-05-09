Акция в поддержку Сенцова пройдет в Москве 10 мая. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театральный продюсер «Театра.doc» Ирина Векшина.

«Завтра исполняется пять лет с момента ареста Олега Сенцова, и «Театр.doc» совместно с участниками постоянного одиночного пикета проведут акцию в десяти разных точках города. Начинаем в 12 часов у администрации президента, в 15:20 планируем закончить акцию пикетом на Лубянке. Далее, начиная с этого времени, каждый желающий может присоединиться к пикету и постоять с плакатами в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных», — сказала она.

Украинский режиссер О.Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Более 140 дней он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.