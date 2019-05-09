Участнице группы Pussy Riot грозит административный арест за  употребление наркотиков

Ранее на Веронику Никульшину составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом «Интерфаксу» сказали в столичной ОНК. Всего за прошедшие сутки полицейские задержали семь человек, включая саму Никульшину, а также ее знакомых. Согласно протоколу, стражи порядка пришли домой к одному из друзей. На шумную компанию якобы пожаловалась соседка.

Участницу группы Pussy Riot уже задерживали в апреле, когда она собиралась придти на церемонию вручения театральной премии «Золотая маска». Ее доставили в отдел полиции под предлогом проверки документов.