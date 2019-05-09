Европа призвала Иран придерживаться обязательств по ядерной сделке

В совместном заявлении Франции, Германии и Великобритании говорится, что страны отвергают любые ультиматумы, выдвинутые Тегераном.

Накануне Исламская республика заявила о прекращении двух обязательств в рамках соглашения в ответ на американские санкции. Президент Хасан Роухани пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана через 2 месяца, если Иран не защитят от последствий экономических ограничений.

Прошлым летом США вышли из ядерной сделки и начали восстанавливать санкции. Экономика Исламской республики движется к глубокой рецессии. Стоимость иранского риала упала до рекордно низкого уровня, а годовой уровень инфляции вырос в четыре раза.