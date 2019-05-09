Французские власти предупредили об опасном превышении уровня свинца в почве возле собора Парижской Богоматери

Анализ образцов, взятых в непосредственной близости к католическому храму, показал, что содержание вещества в десятки раз выше нормы. При этом отмечается, что эта территория закрыта для публики. Несмотря на это, жителям близлежащих домов рекомендуют чаще мыть руки и делать влажную уборку в помещении. Специалисты поясняют, что части свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.

Огонь вспыхнул вечером 15-го апреля. Он полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.