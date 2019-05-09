СПЧ намерен предложить президенту проект по амнистии к 75-летию Победы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета Михаила Федотова. В комитете Госдумы по госстроительству сказали, что депутаты готовы рассмотреть этот вопрос. Отмечается, что амнистия не должна касаться насильственных преступлений. Глава комитета Михаил Емельянов считает, что от наказания должны быть освобождены, в том числе, осужденные по экономическим статьям.



Юбилей Победы будет отмечаться в стране в следующем году. В прошлый раз амнистия проводилась в России в 2015-м. Тогда на свободу вышли более 200 тысяч человек.