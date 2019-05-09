Гостей торжественного приема в Кремле в честь 9-го мая кормили камчатскими крабами и гребешками
Фотография меню была опубликована в аккаунте кремлевского пула РИА Новости в Твиттере. В перечне блюд также указаны креветки и лосось с картофельным суфле. Журналисты агентства отметили, что на столе присутствовали и «фронтовые» 100 грамм.
Сегодня в столице, как и в других городах, прошли акции «Бессмертного полка». Почти 60 полевых кухонь, расположенных вдоль всего маршрута шествия, готовили для участников гречневую кашу с тушенкой и чай.