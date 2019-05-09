Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200. Силовики также используют бронированную технику. Это упомянул ведущий трансляции парада.

Как стало известно ранее, на закупку автомобилей «Урал» Росгвардия потратит почти 200 миллионов рублей.

Зам.командира центра спецназначения «Витязь» МВД, полковник Константин Быстров объяснял, что такие автомобили лучше всего подходят для разгона несанкционированных митингов.