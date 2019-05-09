В Москве из-за обильного ливня с сильным ветром при падении деревьев пострадали несколько человек

После плотной утренней облачности и яркого солнечного неба в дневные часы, ближе к шести вечера погода в столице резко ухудшилась. На Москву обрушился сильный ливень с грозой и порывами ветра выше 15 м/с. Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра на территории двух административных округов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Погибших в результате, по предварительным данным, нет. В оперативные службы города поступило более 10 заявок на падения деревьев. Медицинская помощь потребовалась лишь четверым. В парке «Кузьминки» несколько деревьев упали на группу отдыхавших людей. 42-летнего мужчину с сотрясением мозга доставили в городскую клиническую больницу №69. Возле дома No11 на улице Печорская деревьями повреждены три автомашины. Синоптики отмечают, что в Москве за текущие сутки выпадет до 20 миллиметров осадков, что соответствует трети месячной нормы. Сильный дождь, местами с градом продлится целые сутки с перерывами в 15-20 минут.

Сообщения о резком ухудшении погоды приходят и из-за Урала. В Екатеринбурге из-за проливного дождя с градом затопило несколько улиц, из-за чего на дорогах буквально парализовало движение.