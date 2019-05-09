Участница Pussy Riot Никульшина отказалась от медосвидетельствования, так как к задержанным не допустили адвоката

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина и ее друзья отказались от медосвидетельствования, так как правоохранители не разъяснили задержанным их права и не допустили адвоката. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Никульшиной Дмитрий Джулай.



«До полуночи они сидели в отделе полиции, меня к ним не пускали все это время. Сегодня я ознакомился с материалами: на них был составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельстваования на наркотики. Они отказались, поскольку к ним не был допущен адвокат, им не разъяснили права, не объяснили, что за отказ предусмотрена административная ответственность», — сказал он.

Согласно Д.Джулаю, вчера днем сотрудники полиции задержали В.Никульшину и ее друзей, не предъявив удостоверения и разрешение суда на проникновение в жилище под предлогом"якобы повреждения какого-то государственного имущества".

Вероника Никульшина в 2018 году участвовала в акции «Милиционер вступает в игру», которую Pussy Riot провели в финале чемпионата мира по футболу.