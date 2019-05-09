Сегодня определятся финалисты футбольной Лиги Европы

В отличии от полной невероятных камбеков Лиги Чемпионов, сезон во втором по значимости клубном турнире проходит куда более буднично и предсказуемо. До полуфиналов здесь добрались английские Челси и Арсенал, испанская Валенсия и представляющий бундеслигу Айнтрахт.

Немцы в первом матче во Франкфурте смогли добиться лишь ничьей 1-1 против Челси. Сделав аристократов явным фаворитом пары. Предпочтительнее перед ответным матчем шансы и другого лондонского клуба. Арсенал едет в Валенсию, имея в активе домашнюю победу 3-1.

Интересно, что если прогнозы большинства специалистов оправдаются, то в финалах обоих еврокубков сыграют команды из одной страны. Ранее в истории европейского футбола такого никогда не случалось.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет сегодня ответную встречу Валенсии и Арсенала , начиная с 22-х часов