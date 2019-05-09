Китай отвергает обвинения США в срыве торговой сделки

Как сказал представитель министерства коммерции «КНР выполняет свои обещания и это никогда не менялось». Слова чиновника приводит РИА Новости. Он указал, что полшины не решат возникшую проблему, а наоборот негативно скажутся на потребителях по всему миру.

Ранее Дональд Трамп сказал, что Пекин якобы «сорвал сделку» во время торговых переговоров. Завтра в силу вступят новые пошлины на ряд китайских товаров. В начале года стороны смогли договориться о «торговом перемирии».