Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев исключил из состава защитника «Виннипега» Богдана Киселевича

29-летний игрок покинул расположение команды, которая готовится к старту чемпионата мира, — сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея. Вчера вечером сборная России прибыла в Братиславу, где проведет 7 матчей. Перед вылетом в Словакию, Воробьев исключил из состава защитника ярославского «Локомотива» Александра Елесина. Он будет тренироваться по индивидуальному плану и, в случае травмы одного из игроков, присоединится к сборной, — сообщает РБК.